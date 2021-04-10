Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü
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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

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Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

MESUT VE NAZIM İLK BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTISarı-lacivertlilerde, Mesut Özil ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken; ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavileri sürdü.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


- İstanbul
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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