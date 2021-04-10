Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürdü

Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.
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Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.MESUT VE NAZIM İLK BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTISarı-lacivertlilerde, Mesut Özil ve Nazım Sangare antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken; ikinci bölümde özel program dahilinde çalışmalarına devam etti. Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti'nin ise tedavileri sürdü.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı