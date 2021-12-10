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Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları
AA / Süha Gür - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü Gaziantep Fk'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları idmanı pas yaparak sürdürdükleri aktarıldı. Antrenmanın dar aladan gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Altay Bayındır, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Mesut Özil'in bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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