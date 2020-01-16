Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pasın ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdüğü idmanı bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.