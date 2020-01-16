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Fenerbahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

16.01.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:07
Fenerbahçe'de Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda FK'ya konuk olacak , hazırlıklarını bugün saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapılan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan sarı-lacivertliler, daha sonra Gaziantep'e hareket edecek.


Kaynak: DHA
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