Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürdü

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. Sarı lacivertli ekibin, idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer tedbir amaçlı çalışmada yer almazken, milli takımlardan dün dönen Novak ile Min-Jae takımdan ayrı yenileme antrenmanı gerçekleştirdi. Altay Bayındır salonda, Gustavo bireysel çalışmalarını sürdürürken, Valencia'nın ise tedavisine devam edildi.

Sarı lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ALTYAPIDAN TAKVİYE

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır ile Berke Özer'in yokluğunda takıma altyapıdan takviye yapıldı. Ertuğrul Çetin ve Bartu Kulbilge'nin yanı sıra altyapıdan Furkan Akyüz, çalışmalara dahil edildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürdü

Fenerbahçe'de Galatasaray hazırlıkları sürdü

Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı

Galatasaray'da yüzler gülüyor! Morutan'ın dev derbide forma giymesinin önünde engel kalmadı

 Galatasaray'da Morutan takımla çalıştı

Galatasaray'da Morutan takımla çalıştı

 Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar

Galatasaray'ın tüm maçlarını izleyen Vitor Pereira, zayıf karnı buldu: Duran toplar

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title