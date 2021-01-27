Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarı performansı
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Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarı performansı

27.01.2021 10:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:53
Fenerbahçe'de futbolcuların ilk yarı performansı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 42 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en istikrarlı oyuncu Altay Bayındır oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısını 42 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de en istikrarlı oyuncu Altay Bayındır oldu.

Sarı-lacivertli ekip, her takımın bir haftayı maç yapmadan geçtiği ligin 21 hafta süren ilk yarısında 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Ligin ilk yarısında fileleri 42 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 23 gol gördü.

En istikrarlı isim Altay Bayındır

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu geçiren kaleci Altay Bayındır, ligin ilk yarısında teknik direktör Erol Bulut'un en fazla süre verdiği isim olarak dikkati çekti.

Süper Lig'in ilk yarısında, Ziraat Türkiye Kupası'nda gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için sadece 1 maçta forma giyemeyen Altay, diğer 19 müsabakanın tamamında ilk 11'de görev yaptı.

Altay Bayındır, bu süreçte 1710 dakika sahada kalarak Fenerbahçe'nin ligde en istikrarlı oyuncusu oldu.

Sarı-lacivertli ekipte Altay'dan sonra en fazla süreyi, çıktığı 19 karşılaşmada 1689 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu Luiz Gustavo aldı.

En golcü unvanı 5 oyuncuda

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında en fazla gol atan oyuncu unvanını 5 isim paylaştı.

Süper Lig'in ilk yarısında fileleri 42 kez havalandıran Fenerbahçe'de 16 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.

Ligin ilk yarısında fileleri 4'er kez havalandıran Mame Thiam, Ozan Tufan, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Dimitrios Pelkas, en golcü oyuncular olarak öne çıktı.

Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Jose Ernesto Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti ise 3'er gol kaydetti.

Gökhan Gönül ile Sinan Gümüş 2'şer gol atarken, Marcel Tisserand, Luiz Gustavo, Serdar Aziz, Nazım Sangare ve Ferdi Kadıoğlu ise birer kez ağları havalandırdı. Fenerbahçe'nin hanesine yazılan bir golü ise rakip takım oyuncusu kendi kalesine attı.

En hırçını Sinan Gümüş

Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe'nin en hırçın oyuncusu Sinan Gümüş oldu.

Sarı-lacivertli takımda 18 farklı futbolcu, ligin ilk yarısında 3 kırmızı ve 44 sarı kart gördü. Bu isimler arasında 1 kırmızı ve 3 sarı kartı bulunan Sinan, en hırçın oyuncu olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe'de ayrıca Serdar Aziz ile Mauricio Lemos ligin ilk yarısında birer kırmızı kartla cezalandırıldı.

Futbolcuların performansı

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçSüreSarıKırmızı Gol
Altay Bayındır1917101--
Luiz Gustavo1916896-1
Marcel Tisserand1714483-1
Ozan Tufan1813674-4
Caner Erkin1813404--
Dimitrios Pelkas1511495-4
Enner Valencia1510173-3
Mame Thiam169102-4
Gökhan Gönül109002-2
Serdar Aziz11836211
Mert Hakan Yandaş178132-3
Nazım Sangare97982-1
Jose Ernesto Sosa157471-3
Mbwana Samatta13734--4
Mauricio Lemos864911-
Filip Novak9573---
Papiss Cisse15525--4
Ferdi Kadıoğlu145051-1
Sadık Çiftpınar6439---
Sinan Gümüş10419312
Diego Perotti4191--3
Tolga Ciğerci4190---
Mathias Zanka2180---
Kemal Ademi71741--
Deniz Türüç3151---
Ahmet Oytun Özdoğan190---
Michael Frey190---
Attila Szalai190---
Fatih Yiğit Şanlitürk217---
İsmail Yüksek112---
Ömer Faruk Beyaz17---

Not: Fenerbahçe'de ligin ilk yarısında hiçbir resmi maçta forma giymeyen kaleci Harun Tekin, bir müsabakada yedek kulübesinde sarı kart gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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