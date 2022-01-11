Fenerbahçe'de FTA Antalyaspor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde gerçekleştirilen idmanda Adana Demirspor karşısında ilk 11'de maça başlayan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.Altay Bayındır, günü bireysel çalışmayla tamamladı.