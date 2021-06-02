Fenerbahçe'de Ferreira ve Sousa ön planda

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşme halinde.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşme halinde.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği toplantıda teknik direktörlük için Portekiz ve Alman ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşüyor.

Palmeirasla Copa America'yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, Brezilya'daki sağlık krizi ve Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi. Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya Milli Takımı'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşması sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı