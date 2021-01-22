Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

22.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:51
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

Fenerbahçe, pazartesi günü konuk edeceği Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, pazartesi günü konuk edeceği Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekipte sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu ise taburcu edildi.

Süper Lig'in 21'inci haftasında 25 Ocak Pazartesi günü saat 19.00'da Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maça sona erdi. Dünkü maçta sakatlanan Tisserand'ın çekilen MR'ında Grade 2A yırtık tespit edildirken, oyuncunun tedavisine başlandı. Öte yandan Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, kendilerine verilen bireysel program dahilinde çalıştı. Sarı-lacivertli ekip, Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

FERDİ KADIOĞLU TABURCU EDİLDİSarı-lacivertli ekipte, sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçiren Ferdi Kadıoğlu öğlen saatlerinde taburcu edildi. 1 hafta sonra idmanlara başlayacak Ferdi Kadıoğlu'nu sabah saatlerinde MR çektirmek için hastaneye giden Tisserand ziyaret etti.


- İstanbul
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu taburcu edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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