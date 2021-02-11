Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

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Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Cumartesi günü Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Sakatlıkları süren Luiz Gustavo ile İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Filip Novak, antrenmana katılmadı. Bu oyuncular, özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Tedavisi devam eden Dimitrios Pelkas, sahada takımdan ayrı bireysel çalıştı. Mesut Özil'in ise idmanın basına kapalı bölümünde düz koşu yaptığı öğrenildi.

Attila Szalai, Gökhan Gönül, Jose Sosa ve Serdar Aziz takımdan ayrı düz koşu yaptı, sakatlığını atlatan Marcel Tisserand ise antrenmanda yer aldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Fatih Karagümrük müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan