Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nu andı
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Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nu andı

27.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:14
Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu'nu andı

Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 67. yıl dönümü nedeniyle bir anma mesajı yayımladı.

Fenerbahçe, 1934-1950 yılları arasında kulüp başkanlığını yürütmüş olan Şükrü Saraçoğlu'nu vefatının 67. yıl dönümünde andı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından paylaşılan anma mesajında, "16 yıl kulübümüze başkanlık yapmış ve 8 Türkiye şampiyonluğu kazanmış, adı stadımıza verilerek yaşatılan eski başkanımız Şükrü Saracoğlu'nu saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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