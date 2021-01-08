Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
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Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

08.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:44
Fenerbahçe'de Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme ve aktif dinlenme çalışması yaptığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Kemal Ademi'nin takımla çalışmalara başladığı, Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın tedavilerine devam edildiği ifade edildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idmanı, pas yaparak sürdürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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