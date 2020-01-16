Fenerbahçe'de Ersun Yanal hastalığından kurtulamadı! Abdullah Avcı vakası...

16.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hastlağının geçmemesi nedeniyle bugün antrenmanda takımının başında yer alamadı.



Yoğun bir tedavi uygulanan Yanal'ın Gaziantep FK maçında takımın başında olması bekleniyor.



ABDULLAH AVCI ÖRNEĞİ



Bilindiği üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı da hastalandığı için Braga deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.



