Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Ersun Yanal hastalığından kurtulamadı! Abdullah Avcı vakası... - Spor

Fenerbahçe'de Ersun Yanal hastalığından kurtulamadı! Abdullah Avcı vakası...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, hastlağının geçmemesi nedeniyle bugün antrenmanda takımının başında yer alamadı.

16.01.2020 15:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:59
Fenerbahçe'de Ersun Yanal hastalığından kurtulamadı! Abdullah Avcı vakası...

Teknik Direktörü , hastlağının geçmemesi nedeniyle bugün antrenmanda takımının başında yer alamadı.


Yoğun bir tedavi uygulanan Yanal'ın FK maçında takımın başında olması bekleniyor.


ABDULLAH AVCI ÖRNEĞİ


Bilindiği üzere Beşiktaş Teknik Direktörü da hastalandığı için Braga deplasmanında takımını yalnız bırakmak zorunda kalmıştı.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler