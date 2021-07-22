Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
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Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı

Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia idmanda yer aldı.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı. 

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.

Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı
Fenerbahçe'de Enner Valencia takımla çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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