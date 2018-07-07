Fenerbahçe'de En Hazır isim: Hasan Ali Kaldırım

Profesyonellik anlayışıyla örnek bir isim olan tecrübeli sol bek Hasan Ali Kaldırım kampa geç katılmasına rağmen takımın en hazır isimlerinden biri olarak öne çıktı.

Tatil sürecini en verimli geçiren futbolculardan olan Hasan Ali Kaldırım, Yunanistan'da hem tatil yaptı hem de 15 günlük hazırlık kampına katıldı. Almanya'da forma giyen futbolcu arkadaşlarıyla birlikte bir ev tutan Hasan Ali Kaldırım özel antrenörler ve fizyoterapistler eşliğinde kendileri için hazırlanan program dahilinde sıkı bir antrenman programı uyguladı.

Çalışmasını karşılığını alan Hasan Ali Kaldırım takımın en hazır ismi konumunda ve kısa sürede teknik direktör Cocu'nun gözüne girmeyi başardı.

YAĞ ORANLARI ELİT SEVİYEDE

Sarı lacivertli oyuncuların yağ oranları tespit edilirken, ortaya çıkan sonuçlar teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yapılan ölçümlerinde futbolcuların yağ oranlarının dünyadaki elit sporcuların uluslararası yağ endeksi olan 8 seviyesinde olduğu belirlendi. (Skor)