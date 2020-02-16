Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık... - Spor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...

Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.

16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...

Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.


Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.


Kaynak: Hürriyet

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler