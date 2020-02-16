Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu şoku! 20 dakikada sakatlık...
Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.
16.02.2020 04:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 04:30
Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.
Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.
Kaynak: Hürriyet
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