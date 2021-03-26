Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı.

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Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile mücadele edecek Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından spotif direktör Emre Belözoğlu, teknik sorumlu olarak göreve getirildi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.00'de başlayan çalışmada Emre Belözoğlu, yeni görevi ile takımın başında yer aldı. Belözoğlu, idman öncesinde takımla bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip daha sonra ligin 32'nci haftasında oynayacakları Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. 


Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ilk antrenmanına çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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