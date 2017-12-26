Fenerbahçe, Eljif Elmas'a Kulüp Arıyor

Ocak ayından itibaren Fenerbahçe'de forma giyme şansına sahip olacak olan Eljif Elmas bu kez de yabancı kontenjanına takıldı.

Takvim'in haberine göre; Sarı lacivertlilerde takımda istenmeyen adam ilan edilen Robin van Persie'nin yerine yabancı transfer edilecek. Bu yüzden Eljif Elmas için yine kontenjan boşalmıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, genç futbolcunun gelişmesini sürdürebilmesi için sürekli forma giyebileceği yabancı bir takıma kiralanmasını istiyor.