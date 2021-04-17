Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır ameliyat edilecek
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Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır ameliyat edilecek

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır ameliyat edilecek
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

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Fenerbahçe'de el bileğinde kırık saptanan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki kalecinin dün gerçekleşen antrenmanın şut çalışması sırasında el bileği travması geçirdiği belirtildi.

Acıbadem Hastanesinde yapılan kontrol ve MR sonucunda, Altay Bayındır'ın el bileği skafoid kemiğinde kırık saptandığı ve ameliyat olmasına karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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