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Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda sarı-lacivertli oyuncular ısınma koşularıyla idmana başladı.

Antrenman gruplar halinde yapılan pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın tedavisi devam ederken, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia bireysel çalıştı.

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AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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