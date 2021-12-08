Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. haftasında yarın Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık olan idmanda sarı-lacivertli oyuncular ısınma koşularıyla idmana başladı.

Antrenman gruplar halinde yapılan pas ve top kapma çalışmalarıyla devam etti.

Sarı-lacivertli ekipte Altay Bayındır'ın tedavisi devam ederken, Mert Hakan Yandaş ve Enner Valencia bireysel çalıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor Haberleri

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