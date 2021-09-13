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Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.

Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda yer almayan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlanırken; Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı çalışmayla Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını sürdürecek.


Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı - Haberler Spor
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