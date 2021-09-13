Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt müsabakası hazırlıklarına start verdi.

Sivasspor maçında ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman, diğer oyuncuların ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenman; dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.