BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Ferdi'nin durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak. Başarılı futbolcu, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabilir. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet