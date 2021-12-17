Fenerbahçe'de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe'de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Fenerbahçe'de dün yapılan idman sonrası sakatlık yaşayan Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Yan bağlarında yırtık şüphesi olan Ferdi'nin durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak. Başarılı futbolcu, 5-6 hafta sahalardan uzak kalabilir. - İSTANBUL

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber! Ferdi en az 5-6 hafta yok

Son Dakika: Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesinde kötü haber! Ferdi en az 5-6 hafta yok

 Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Fırat Aydınus görev yapacak

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title