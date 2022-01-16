Fenerbahçe'de Djordevic şoku!
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Aleksandar Djordevic, rahatsızlığı sebebiyle Aliağa Petkimspor maçında takımın başında yer almayacak.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Aleksandar Djordevic için sarı-lacivertli kulüpten açıklamada geldi. Rahatsızlığı sebebiyle takımının Aliağa Petkimspor maçında görev alamayacak olan Djordevic hakkında şu ifadelere yer verildi:
"Başantrenörümüz Aleksandar Djordjevic, hastalığı nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımımızın başında yer alamayacaktır. Bu süreçte yapılan Covid-19 testi negatif sonuçlanan antrenörümüz, semptomları sebebiyle tedbir amaçlı olarak takımdan ayrılarak İstanbul'a dönmüştür." - İSTANBUL