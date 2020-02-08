Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı başladı

08.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:29

Vefa Küçük: Ülke genelinde geçmişten bugüne gelen senaryolar kulübümüzün aleyhine yazılmaya ve uygulanmaya başladı

"Fenerbahçe sportif müsabakalardan önce vatanın müdafaasına katkılarda bulunan bir kulüp"

"Ali Koç, 3 Temmuz'da nasıl cesurca camiamızın haklarını koruduysa bugün de aynı şekildedir""Nasıl ki 1934'te Mustafa Kemal Atatürk reis-i cumhurdu ama birileri çıktı Fenerbahçe'nin stadını kapatmak istediyse bugün de Cumurbaşkanımıza rağmen birileri Fenerbahçe'nin aleyhinde beyanatlar veriyor, Fenerbahçe'nin başarısını kıskanıyor""Devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı desteklemeye; bizi yönetenlerin yanında yer almaya devam edeceğiz""Aziz Yıldırım, zaten vicdanlarımızda beraat etmişti, şimdi hukuk nazarında beraat etti. Kendisinin haklılığını biz biliyorduk, bizim dışımızda kimse bilmek istemiyordu""Aziz Yıldırım kendisi için değil Fenerbahçe için 1 sene hapis yattı"

Mustafa AKIN – Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri ve divan kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Ocak ayında yapılması gereken toplantının Trabzonspor maçına denk gelmesi sebebiyle bugüne ertelendiğini ifade ederek, "Ülkemiz kuruluşundan bu güne çeşitli dönemlerde iç ve dış tehlikelerle mücadele etmiştir. Bugün de ülkemiz bizlerin huzurunu sağlamak için mücadelesini canla başla sürdürmektedir. Türkiye bölünmez bir insan topluluğudur. Spor kulüpleri, spor yapanlar da bu bütünün bir parçasıdır. Fenerbahçe'miz geçen sene sahada futbol takımımız kendi yanlışıyla, kendi performansıyla başarılı olamadı. Ancak bu sezon ligin başlamasından bugüne kadar futbol takımımız başkan ve yönetimin emrinde son derece başarılı maçlar yapılıyor ama ülke genelinde geçmişten bugüne gelen senaryolar, kulübümüzün aleyhine yazılmaya ve uygulanmaya başladı. Geçmişte nasıl Aziz Yıldırım camiamızı temsilen haklı çıkışlar yapmışsa da 2018 yılında seçilen Başkan Ali Koç da aynı şekilde çekinmeden ifade ediyorlar. Başkanımızın 12 Ocak'ta Antalya'da yaptığı konuşma çok anlamlıdır. 3 Temmuz'da bize kumpas kurularak kulübümüz zora sokulmak istenmiş, yönetim değiştirilmek istenmiş, kulübümüze el koyulmak istenmiştir. Bunun bir benzerini yaşıyoruz. Kulübümüzün üzerinde birtakım senaryolar düzenleniyor demiştir. Bu gerçekten çok anlamı kelimelerdir. Biz başkanlık divanı olarak üyelerle yaptığımız temasta başkanımızın bu sözlerinin doğru olduğunu ve desteklediğimizi huzurlarınızda beyan ediyorum. Camiamız iyi günde zaten yönetimimizle birlikte seviniyor. Ama camiamızın gücü sizlerin gücü kötü günlerde ortaya çıkıyor. İşte o kötü günler bizim gücümüzün ispat edildiği ve anlaşılması gerektiği noktalarda tek vücut oluyoruz. Bu sadece bugünün meselesi değil 3 Temmuz'un da meselesi" dedi."FENERBAHÇE SPORTİF MÜSABAKALARDAN ÖNCE VATANIN MÜDAFAASINA KATKILARDA BULUNAN BİR KULÜP"Fenerbahçe'nin Cumhuriyetin kurulmasından önce yapılan sportif müsabakalarda spordan önce vatanın müdafaasına katkılarda bulunan bir kulüp olduğunu ifade eden Vefa Küçük, "Sporcularımız üyelerimiz vatan uğruna Anadolu'ya silah götürülmesine yardımcı olan bir topluluğuz. Bunun tespit eden o günün işgal kuvvetleri komutanlığı kulübümüzü bu nedenle 2,5 ay kapattı ve başkanımız Sabri Toprak'ı Malta'ya gönderdi. Biz ülkemizin kurtarılması için kulüp olarak, üyeler olarak yardımcı olduk. Bu bizim iftihar vesilemizdir. Bize ceza verilmesi bizim için ödüldür. 1934 senesinde Taksim Stadı'nda İstanbul ligi olarak Galatasaray ile bir maçımız var. Bu maçta çeşitli sertlikler oldu. Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 oyuncu ihraç oldu maç yarıda kaldı ve Galatasaray'ı değil Fenerbahçe'yi cezalandırmak için o günün teşkilatı ve kurumları sadece Fenerbahçe'yi cezalandırdı. Yönetim yapılan bu duruma karşı geldi direndi. Yasal itirazlarını yaptığı gibi ülke genelinde protestolarda bulundu. Fenerbahçe teşkilat olarak federasyon nezdinde mücadele etti. Bahsettiğimiz Ağrı Milletvekili Halit Bayrak bizim yönetim ve başkanımızı tehdit etti. İtirazlarınızı geri alın yoksa stadı elinizden alıp kulübünüzü kapatacağız dedi. Bu gücü nereden buluyordu tek başına mı organize mi hala meçhul" diye konuştu."ALİ KOÇ, 3 TEMMUZ'DA NASIL CESURCA CAMİAMIZIN HAKLARINI KORUDUYSA BUGÜN DE AYNI ŞEKİLDEDİR"Ali Koç'un 3 Temmuz'dan bu yana kulübün bayraktarlığını yaptığını ve hiçbir zaman yılmadığını kaydeden Vefa Küçük, "Bugün de yetkili makamdadır ve en yetkili kişidir. 3 Temmuz'da nasıl cesurca camiamızın haklarını koruduysa bugün de aynı şekildedir. Bu zamana kadar kendi seçtiğimiz yönetimlere sahip çıktık, bundan sonra da sahip çıkacağız. Bugün Cumhurbaşkanımız tesadüftür ki kulübümüzün üyesi, ekim ayında kendilerine plaket verdik. Kendilerini Fenerbahçeli olarak seviyoruz. Nasıl ki 1934'te Mustafa Kemal Atatürk reis-i cumhurdu ama birileri çıktı Fenerbahçe'nin stadını kapatmak istediyse bugün de Cumhurbaşkanımıza rağmen birileri Fenerbahçe'nin aleyhinde beyanatlar veriyor, Fenerbahçe'nin başarısını kıskanıyor. Devir yine devam ediyor. Bundan sonra da böyle olacak. Ama biz devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı desteklemeye bizi yönetenlerin yanında yer almaya devam edeceğiz. Bugün 3 Temmuz kumpasına uğrayan, o günkü başkanımız Aziz Yıldırım, zaten vicdanlarımızda beraat etmişti, şimdi hukuk nazarında da beraat etti. Kendisinin haklılığını biz biliyorduk, bizim dışımızda kimse bilmek istemiyordu. UEFA'ya şikayet yazıları yazanlar, cezaevinden çıkamaz diyenler, futbol federasyonuna itiraz edenler, yargılandığı mahkemenin kararını temyiz etmek isteyenler, hepsi mahcup oldu. Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe haklı çıktı. Aziz Yıldırım da kendisi için değil Fenerbahçe için 1 sene hapis yattı" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Vefa Küçük'ün açıklamaları

-Detaylar

Kaynak: DHA