Fenerbahçe'de Divan Başkanlığı seçimi ertelendi
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Fenerbahçe'de Divan Başkanlığı seçimi ertelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Divan Başkanlığı seçimi ertelendi

Fenerbahçe Spor Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimlerini korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Başkanlık seçimlerini korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimleri ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Derneğimiz Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılabilecek Yüksek Divan Kurulu üyesi olan kişi sayısı da göz önünde bulundurularak Derneğimiz Divan Kurulu Başkanlığı seçimini ertelemiş bulunmaktayız" denilirken, şu ifadeler yer aldı:

"Tüzüğümüzün 47 (2) maddesi uyarınca Nisan 2021 döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı Seçimleri yapılması gerekmektedir.

Ancak bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle devletimizin aldığı idari kararlar çerçevesinde, dernek toplantı ve etkinlikleri yüksek risk grubunda olan İstanbul ilinde azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere sınırlı sayıda kişinin katılımı ile fiziken gerçekleştirilebilmektedir.

Söz konusu idari kararların yanı sıra, Kulübümüzce bu konuda ilgili kurum ve yetkililerle görüşmeler de gerçekleştirilmiştir.

Yapılan görüşmeler ve mevcut idari kararlar neticesinde; Derneğimiz Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılabilecek Yüksek Divan Kurulu üyesi olan kişi sayısı da göz önünde bulundurularak Derneğimiz Divan Kurulu Başkanlığı seçimini ertelemiş bulunmaktayız.

Yine yetkililerle yapılan görüşmelerde önümüzdeki yılın da salgın gölgesinde geçeceği anlaşıldığından, şu aşamada seçimimizi, koşulların elverişli ve uygun olacağı öngörülen Nisan 2022 döneminde gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda yapma kararı almış bulunmaktayız.

Toplantının fiziken yapılabilmesi adına olumlu gelişmelerin yaşanması halinde ilan edilen tarih konusunda tekrar değerlendirme yapılabileceğini bilginize sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu 2021 Nisan Ayı Olağan (Seçimsiz) Toplantısı, 24 Nisan 2021 Cumartesi günü 10.30 - 13.30 saatleri arasında online olarak yapılacak ve Fenerbahçe TV ile Fenerbahçe Youtube kanalımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.

YDK Üyelerimizin toplantıda iletmek istediği görüş, öneri ve soruları Kulübümüze ulaştırabilmeleri için gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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