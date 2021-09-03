Fenerbahçe'de Diego Rossi, Max Meyer, Berisha ve Min-Jae Kim UEFA listesine alındı

Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle listeye alınmazken Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine eklendiCaner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri sürüyorSinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakıldı İstanbul DHAFenerbahçe Kulübü yaptığı bilgilendirme ile hem...

Serdar Dursun sakatlığı nedeniyle listeye alınmazken Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine eklendi

Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri sürüyor

Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakıldı

İstanbul DHA

Fenerbahçe Kulübü yaptığı bilgilendirme ile hem UEFA listesine eklenen isimleri açıkladı hem de takım içindeki transfer süreçlerini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulübün paylaşımı şöyle oldu:

"Kulübümüz, Futbol Takımımızın 2021-22 sezonu yapılanması kapsamındaki planlama doğrultusunda; UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresinin son tarihi olan 2 Eylül 2021 itibarıyla belirlediği adımları atmıştır. Teknik Direktörümüz Vitor Pereira ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda takımımıza transfer edilerek UEFA A listesinde eklenen isimler; Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha olmuştur. Futbolcumuz Serdar Dursun yaşadığı sakatlık dolayısıyla UEFA listesine eklenmemiştir. Oyuncularımız Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B Listesine alınmışlardır. Kulübümüz, futbolda belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin sonu olan 8 Eylül 2021 tarihine dek Teknik Direktörümüzün istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürmektedir. Kulübümüz bu süreçte Gökhan Gönül, Harun Tekin, Kemal Ademi, M. Frey, M. Lemos (K), M. Samatta (K), M. Thiam, Nabil Dirar, Ozan Tufan (K), Sadık Çiftpınar ile yollarını ayırmıştır. Caner Erkin ve Steven Caulker ile ilgili transfer görüşmeleri devam etmektedir. Sinan Gümüş süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Takımımıza dair transfer gelişmeleri oldukça kulübümüz tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı