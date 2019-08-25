Fenerbahçe'de diego reyes ile yollar ayrıldı

25.08.2019 14:10

Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz."





Kaynak: DHA

- İstanbul