Fenerbahçe'de diego reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı.

25.08.2019 14:10
Fenerbahçe'de diego reyes ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ile yollarını ayırdı. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Meksikalı oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sözleşmenin iptali için yapılan görüşmeler sürecinde gösterdiği iyi niyetli ve saygın yaklaşımdan ötürü Diego Reyes'e teşekkür eder, kendisine bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." 


 


- İstanbul
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.