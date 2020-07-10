Fenerbahçe'de DG Sivasspor mesaisi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
10.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:58
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor ile Ülker Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, bireysel çalışmalarla sona erdi.Sarı lacivertli ekip, pazar günü saat 21.00'de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: DHA