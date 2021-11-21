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Fenerbahçe'de derbide sistem değişti

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Fenerbahçe'de derbide sistem değişti

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de oyun sistemi değişti.

Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de oyun sistemi değişti.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sistem değişti. Teknik Direktör Vitor Pereira, bu sezon takımını ilk kez 4'lü formasyonla sahaya sürdü. Sezon başından beri savunmada 3'lü tercihinde bulunan Pereira, bu konuda olumsuz eleştiriler almıştı. Pereira, Galatasaray derbisinde 4-3-3 formasyonunu tercih etti.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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