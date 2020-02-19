Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları devam etti
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sonrasında 3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. 4'er takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.