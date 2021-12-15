Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 19 Aralık Pazar günü derbide Beşiktaş'ı ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların aktif dinlenmeyle idmanı tamamladığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ısınma, çabukluk ve koordinasyonla başladıkları idmanı, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın antrenmanın tamamında takımla çalıştığı, Altay Bayındır'ın ise günü özel programlar eşliğinde tamamladığı ifade edildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Sizce, Beşiktaş medyada ismi geçen hangi teknik direktör adayı ile anlaşmalı? #Beşiktaş | #ŞenolGüneş | #Cherchesov | #Pinherio— Haberler (@Haberler) December 12, 2021
AA / Süha Gür - Spor Haberleri