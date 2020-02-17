Haberler » Spor » Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı - Spor

Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 23 Şubat Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

17.02.2020 21:39 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:39
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

, Süper Lig'in 23'üncü haftasında 23 Şubat Pazar günü Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde 'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'de başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.Sarı lacivertli ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler