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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

20.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:48
Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları

, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü 'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştirildi.

Antrenman dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İdmanı bir grup Fenerbahçeli taraftar da takip etti.

Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek derbi saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: AA
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