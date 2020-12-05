Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, yarın deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 14.00'te başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla, ikinci bölümünde bireysel program dahilinde çalışırken; Nazım Sangare ve Harun Tekin de kendileri için hazırlanan bireysel programlar dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Mbwana Samatta salonda çalışırken; Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı