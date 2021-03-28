Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın basına açık yapacağı antrenmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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