Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında 5 Nisan Pazartesi günü Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda egzersiz çalışması yapıldı.
Saha antrenmanında ise çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul