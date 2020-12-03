Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları
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Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

03.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:11
Fenerbahçe'de Denizlispor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyonla devam eden idmanda şiddetli prese yönelik pas çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş, koşu gerçekleştirdi.

Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Mbawana Samatta salonda fitness çalışması yaptı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan ve çalışmalara başlayamayan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos'un ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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