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Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

09.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 21:26
Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları başladı

, Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas idmanı yapan sarı-lacivertli oyuncular, çift kale maçın ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Mevlüt Erdinç ve Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA
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