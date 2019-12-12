Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştiren sarı-lacivertliler, çift kale maç ve taktik çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Mevlüt Erdinç antrenmanın ilk bölümünde takımla idman yaparken, Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.
Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.