Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

12.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:42

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştiren sarı-lacivertliler, çift kale maç ve taktik çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Mevlüt Erdinç antrenmanın ilk bölümünde takımla idman yaparken, Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA