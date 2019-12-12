Haberler » Spor » Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları - Spor

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Aralık Pazar günü Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

12.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 20:42
Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'in 15. haftasında 15 Pazar günü Demir Grup 'la deplasmanda karşılaşacak hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanda üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştiren sarı-lacivertliler, çift kale maç ve taktik çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Mevlüt Erdinç antrenmanın ilk bölümünde takımla idman yaparken, Victor Moses özel program dahilinde çalıştı.

Fenerbahçe hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler