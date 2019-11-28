Fenerbahçe'de Comolli'den sakat futbolcular hakkında bilgilendirme

28.11.2019 20:06 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:06

Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Damien Comolli, sakat futbolcular hakkında bilgi verdi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Comolli, sakatlıkları nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Max Kruse, Vedat Muric ve Mevlüt Erdinç'in son durumuna dair bilgilendirmede bulundu.

Kasık sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de son 5 maçta forma giyemeyen Kruse'nin takımla antrenmanlara katılmaya başladığını belirten Comolli, "Onun için zor bir süreç oldu, çünkü çok fazla sakatlanan bir oyuncu değil. Biraz zorlayıcı bir sakatlık yaşadı. Kruse'nin idmanlara dönmesi biraz zaman aldı ama şu anda döndü. Durum pozitif." ifadelerini kullandı.

Ligin 11. haftasında Kasımpaşa ile yapılan müsabakada sakatlanan Vedat Muric ile ilgili de görüşlerini aktaran Damien Comolli, "Vedat, 2 gündür takımla birlikte çalışmalara katılıyor. Umarım Göztepe maçında takımla birlikte olur. Eğer Vedat için önümüzdeki 48 saatte her şey iyi giderse, sakatlığını beklenenden çok daha hızlı bir şekilde atlatmış olacak. Burada sağlık ekibimizin de hakkını vermemiz gerekiyor çünkü çoğu insanın düşündüğünden daha hızlı dönmüş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi yapılan son idmanda sol bacak alt adalesinde sakatlık yaşayan Mevlüt Erdinç'in durumunun kötü olmadığını dile getiren Comolli, şunları kaydetti:

"Mevlüt'ün kupa maçına, eğer yetişmezse Gençlerbirliği ile oynayacağımız lig müsabakasına yetişeceğini düşünüyoruz. Bu sakatlığı yaşadığında büyük hayal kırıklığına uğradı. Hayal kırıklığından ziyade büyük bir üzüntü ve yıkım hissetti. Gerçekten çok profesyonel bir oyuncu. Onun da en kısa sürede dönmesi için uğraşıyoruz."

Sezon başında transfer edilen Fransız oyuncu Adil Rami'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları hakkında da konuşan Damien Comolli, "Rami'nin kontratında bir madde olduğuna ve bu maddeye göre ocak ayında sözleşmesini feshedip kendisiyle yollarımızı ayıracağımıza dair şeyler okudum. Tamamen dedikodu ve yanlış bilgi. Herhangi bir gerçeklik payı yok." diye görüş belirtti.

Kaynak: AA