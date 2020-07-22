Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
22.07.2020 20:58 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:25
Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL
Kaynak: İHA