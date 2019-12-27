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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

27.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:38
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Takımı, Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Rize'ye gidecek.

Kaynak: AA
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