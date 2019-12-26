Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

26.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:46

Süper Lig'in 17. haftasında 29 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, dar alanda yapılan çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA