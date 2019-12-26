Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

26.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:40

Süper Lig'in 17. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapıldı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Kaynak: İHA