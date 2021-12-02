Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı ve pas organizasyonlarıyla sürdüğü bildirildi.

Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Altay Bayındır ve Enner Valencia'nın günü bireysel çalışmalarla tamamladığı aktarıldı. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Kim Min-Jae'nin ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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