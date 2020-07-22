Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
22.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 21:30
Süper Lig'in 34. ve son haftasında 25 Temmuz Cumartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA