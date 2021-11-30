Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, takımla çalışmalarda yer alırken, Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.


Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

İrfan Can Kahveci çıldırdı! Tünelde olay tepki

 Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

Kanarya paramparça! Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 12 puan gerisine düştü

 Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Fenerbahçe, İzmir'de saldırıya uğradı! Takım otobüsünün camlarını indirdiler

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title