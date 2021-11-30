Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda dün Göztepe ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular idmanı salonda yaptıkları rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer futbolcular ise salonda gerçekleştirilen idmanda ısınma hareketlerinin ardından kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sona eren Luiz Gustavo, takımla çalışmalarda yer alırken, Altay Bayındır ve Enner Valencia, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.