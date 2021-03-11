Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Dimitris Pelkas idmanda yer aldı
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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Dimitris Pelkas idmanda yer aldı

11.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:20
Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Dimitris Pelkas idmanda yer aldı

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

 

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gençlerbirliği ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekipte disiplinsiz hareketleri sebebiyle ayrı çalışan Caner Erkin, antrenmanda takımla birlikte yer aldı. Ayrıca 2 gün dinlendirilen Dimitris Pelkas da antrenmana çıktı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman koordinasyon çalışmaları ile sürdü. Pas çalışmaları ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Mesut Özil'in tedavisine devam edilirken, Sinan Gümüş bireysel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Belinde fıtık bulunan Sadık Çiftpınar ise idmanda yer almadı.

PELKAS TAKIMLA ÇALIŞTISarı-lacivertlilerde İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas'ın 2 günlük dinlenme süreci sona erdi. Pelkas, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarında takımla çalışmalara başladı.CANER ERKİN AFFEDİLDİ

Fenerbahçe'de Göztepe maçından sonra disiplinsiz hareketleri sebebiyle takımdan ayrı çalışmasına karar verilen Caner Erkin, Gençlerbirliği hazırlıklarına katıldı. Ligde Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaşmalarında yer alamayan tecrübeli futbolcu için yapılan görüşmenin ardından yeniden takımda yer almasına karar verildi. Caner Erkin bugün Gençlerbirliği maçı hazırlıklarında takımla çalışmalara katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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