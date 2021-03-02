Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı
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Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

02.03.2021 16:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:05
Fenerbahçe'de Caner Erkin antrenmana katılmadı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanına, milli futbolcu Caner Erkin katılmadı.

Alınan bilgiye göre Caner, disiplinsiz davranışları nedeniyle hafta sonuna kadar bireysel özel program dahilinde çalışacak.

Milli futbolcu ile ilgili son karar, başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmenin ardından verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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