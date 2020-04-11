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Fenerbahçe, Can Bartu, Spor

Fenerbahçe'de Can Bartu anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

11.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:14
Fenerbahçe'de Can Bartu anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan anma mesajında, "Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, 1956-1961 ve 1967-1970 sezonlarında giydiği şanlı formamızla adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. Adını tarihimize altın harflerle yazan Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya bir kez daha Allah'tan rahmet dileriz." denildi.

Kaynak: AA

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